Греф считает, что онлайн-обучение в школах не сможет заменить очное в ближайшие 10 лет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Дистанционное обучение в школах не сможет заменить очное в ближайшие 10 лет. Такое мнение глава Сбербанка Герман Греф высказал в субботу в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах первого просветительского марафона "Новое знание".

"Я думаю, что в школьном образовании онлайн в ближайшее десятилетие не сможет заменить офлайн-школы", - сказал он.

Глава Сбербанка считает, что переходить полностью на дистанционную форму образования не нужно. "Для детей критически важно наличие соответствующей среды, возможности общения и учителя как главной фигуры в процессе образования", - пояснил он.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). Во время марафона запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.