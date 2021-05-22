Просветительский марафон "Новое знание" станет ежегодным

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Просветительский марафон "Новое знание" будет проводиться минимум раз в год, сообщил журналистам первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Марафон такой точно уже станет традиционным. По крайней мере вот такой универсальный, который затрагивает все темы, как минимум раз в год будет проходить точно", - сказал он.

По словам Кириенко, марафон посмотрели более 20 млн раз. "У нас более 20 млн просмотров. И это явно не конец - еще несколько часов осталось", - сказал Кириенко.

При этом, по его словам, количество лайков и комментариев его "удивило и порадовало даже больше", чем число просмотров. "Более миллиона социальных реакций. То есть это лайки, комментарии, их больше миллиона. Вот это прямо очень круто, а самое главное - очень содержательно, потому что ребята говорят о том, что им понравилось, что они хотели бы услышать", - подчеркнул Кириенко.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: историю и культуру, спорт, науку и технологии, индустрию и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.