В рамках марафона "Новое знание" заработала платформа "Другое дело"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Интернет-платформа "Другое дело" начала работу в рамках марафона "Новое знание". Об этом сообщается в пресс-релизе марафона.

Уточняется, что на данный момент функционал платформы ограничен, но в ближайшее время будут значительно расширены базы предлагаемых заданий и бонусов. Первым заданием на данном этапе стало участие в марафоне "Новое знание", баллы можно было получить на площадке проведения марафона и онлайн. Участники за время марафона получили 2 млн баллов, которые можно обменять на подарки партнеров проекта.

Как сообщил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, работа платформы строится на игровой технике. "Многие не знают, как подступиться к развитию различных полезных навыков или начать делать добрые дела. А на платформе будет не только инструкция, но и приятные и полезные бонусы за каждое выполненное задание", - уточнил Древаль.

"Другое дело" доступно на платформе VK Mini Apps во ВКонтакте.

Полноформатный запуск платформы пройдет в июне.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.