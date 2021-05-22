Кириенко назвал стереотипом мнение о том, что серьезные темы не интересуют молодежь

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Незаинтересованность современной молодежи в серьезных темах - это стереотип, подтверждением чему служит популярность просветительского марафона "Новое знание". Такое мнение в субботу высказал журналистам первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Существует первый стереотип, что серьезные темы молодежь сегодня не интересуют. Есть же такая версия о поколении TikTok. 30 секунд, минута - максимум. Кто будет слушать полуторачасовые лекции, а уж три дня подряд?" - сказал Кириенко.

По его словам, число просмотров лекций в рамках марафона, которое уже превысило 20 млн, является "полным опровержением стереотипа по поводу того, что сегодняшней молодежи серьезные вещи не интересны и что они не готовы к длинным и сложным форматам".

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: историю и культуру, спорт, науку и технологии, индустрию и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.