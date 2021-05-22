Фальков отметил, что пандемия изменила роль преподавателей и вузов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции изменила роль университетов и преподавателей с простой передачи знаний на многообразное воспитание студентов. Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу "Россия-24" глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в кулуарах марафона "Новое знание" в Москве.

"Что очевидно по итогам пандемии. Кардинально изменилась роль самого университета и преподавателя, если раньше в основном была передача знаний, то сегодня - это работа с целеполаганием студента, с мотивацией студента, ну это традиционно еще и воспитание его в широком смысле этого слова", - сказал он.

Фальков добавил, что сегодня российское образование лучше готово к "подобного рода встряскам", как пандемия коронавируса. "Пандемия повлияет на самое серьезное - устои университетов, на культуру, на их внутреннее устройство, на ту роль, которую в них занимают студенты и преподаватели", - уточнил он.

Глава Минобрнауки также отметил, что быстро получить профессиональное образование можно и без вузов. "Но хороший университет дает фундаментальные знания, совершенно другой кругозор, и эти знания делают человека гораздо более устойчивым в условиях неопределенности", - подчеркнул он.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.