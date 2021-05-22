Эксперт рассказал о потенциале мегаустановки NICA

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Характеристики готовящейся к пуску мегаустановки NICA обеспечат востребованность коллайдера в научных исследованиях до 2030 года, считает вице-директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Владимир Кекелидзе. Об этом он сказал в субботу на площадке просветительского марафона "Новое знание" в Новосибирске.

"Как минимум, 10 лет она [мегаустановка] будет актуальна. <…> Спектр задач у нее большой, есть планы развития. <…> Создается она в основном нашими силами, российскими, а международная общественность приходит и определяет задачи. Они обсуждаются на всех крупных международных семинарах и конференциях. Планы на 10 лет, как минимум, вот уже сейчас стоят. Есть перспективы, куда двигаться дальше", - сказал Кекелидзе, отвечая на вопрос участников марафона о том, в течение какого периода установка будет актуальна для проведения исследований.

Представитель ОИЯИ также отметил, что в данный момент ведется монтаж основных элементов коллайдера, завершается строительство здания. Ученые планируют провести эксперимент по получению первых столкновений тяжелых ионов в конце 2022 - начале 2023 годов, пояснил он.

NICA - один из шести проектов класса "мегасайенс" в России, согласно которому в ОИЯИ (Дубна) будет построен коллайдер. Эта установка, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. В полную силу коллайдер должен заработать в 2023 году.

ОИЯИ - крупнейший международный научный центр, которым руководит комитет представителей 18 стран-участниц.

Первый сеанс полного цикла ускорения на выведенных пучках коллайдера NICA должен состояться в декабре 2021 года в рамках Года науки и технологий.