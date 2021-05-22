Парад ретро-транспорта прошел в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. В честь Дня основания Петербурга в центре города прошел VI парад ретро-транспорта, на котором были представлены более 260 редких экземпляров, в том числе микроавтобус "Юность", получивший в 1967 году 12 наград на выставке в Ницце. Об этом журналистам рассказал гендиректор СПБ ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин.

"Здесь представлены уникальные экспозиции из частных музеев, к примеру, микроавтобус 118 "Юность", таких машин практически нет на сегодняшний день. Он отреставрирован и находится в прекрасном состоянии. Также представлен правительственный ЗИЛ, который обслуживал центральных лиц комитета КПСС в конце 70-х годов, таких машин тоже осталось немного", - сказал Лызин.

Он добавил, что в этом году специально для парада был отреставрирован старейший в России Ikarus 200-й серии. Впервые участником парада стал санитарный автомобиль 1940 года, который работал в городе в блокадные дни. Отдельную колонну посвятили 95-летию регулярного автобусного движения в Ленинграде. В ней можно было увидеть ГАЗ 03-30 и ЗИС-8 30-х годов прошлого века. Участниками стали и мотоциклы, среди которых К-55 "Кировец" 1956 года.

Стартовал парад в 12 часов с Морской набережной, финальной точкой стала Инженерная улица, где собрались раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили и даже трамваи. Парад завершил программу II международного транспортного фестиваля SPbTransportFest.