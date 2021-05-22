Алиханов сообщил о нехватке в Калининграде кадров в сфере гостеприимства

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Калининградская область столкнулась с дефицитом кадров в сфере гостеприимства на фоне резкого роста турпотока в регион в связи с закрытием границ. В региональных вузах открываются направления по подготовке специалистов, сообщил в субботу на площадке просветительского марафона "Новое знание" в Калининграде губернатор области Антон Алиханов.

"Несомненно, мы увидели слабые места и сейчас уже вкладываемся, вот с этого года вкладываемся в такую, казалось бы, простую инфраструктуру - это и парковки, и различного рода небольшие вложения в муниципалитетах, которые позволяют обслужить весь этот огромный туристический поток. Но нам стало тоже катастрофически не хватать и специалистов в сфере гостеприимства, это тоже факт. Мы на базе КГТУ (Калининградский государственный технический университет) открыли высшую школу, которая занимается подготовкой поваров - шефов и специалистов для ресторанного, гостиничного бизнеса", - сказал Алиханов.

Тенденция роста турпотока в регион сохранится, хотя может несколько сократиться после отмены всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отметил Алиханов. Область, по его словам, работает над тем, чтобы оставаться привлекательной для путешественников, несмотря на то, что пляжи Балтики с прохладным морем не являются конкурентами черноморскому побережью. "Балтике сложно соревноваться с Черным морем. Понято, что теплее она не станет. Поэтому у нас просто другой вид отдыха. Мы занимаемся развитием, в том числе востока региона и программой восстановления объектов культурного наследия. Мы хотим концентрироваться на этом, немножко разнообразить виды отдыха, создать какие-то объекты санаторно-курортные, которые будут давать нам возможность круглогодично привлекать людей на лечение, на какие-то проверки здоровья, такие вещи, которые не будут привязывать нас к не очень длинному летнему сезону в нашем регионе", - сказал губернатор.

В этом году региональные власти рассчитывают на восстановление туристического потока до уровня 2019 года, когда в области побывало 1,7 млн туристов, не исключая роста до 1,8 млн и даже 2 млн. По итогам 2020 года турпоток в регион из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, снизился до 1,2 млн человек, но, по оценкам областного министерства культуры, в этом году есть все предпосылки к росту. Традиционно пик интереса туристов к области приходится на летние месяцы, и уже сейчас, по данным ведомства, уровень бронирования отелей в регионе на лето приблизился к 90%.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.