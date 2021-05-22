Общество "Знание" будет платить 10 тыс. постоянных спикеров за лекции по всей стране

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Общество "Знание" получит средства для оплаты лекций 10 тыс. постоянных спикеров, которые будут работать по всей стране. Об этом в субботу сообщил журналистам первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас по итогам послания президентом принято решение, и уже подписано председателем правительством постановление о том, что обществу "Знание" выделяются деньги, как это было в советские годы, для того, чтобы тем, кто будет делать это профессионально, то есть не разовую лекцию прочитать, (сейчас у нас все бесплатно работали) у общества "Знание" будет возможность платить", - сказал Кириенко.

По его словам, просвещение молодежи является "важной государственной задачей". Необходимость оплаты услуг спикеров, продолжил он, вызвана тем, что "люди тратят на это время, готовят лекции, ездят по регионам для того, чтобы эти лекции читать и встречаться с молодежью".

Кириенко уточнил, что 1 000 лекторов планируется привлечь на федеральном уровне и 9 000 - на региональном. "1 000 - это такой федеральный пул спикеров и лекторов, и не менее 9 000 надо сформировать в регионах. Это означает по 100-200 человек высокого уровня [в каждом регионе], таких, которые ребятам будут интересны, которым есть, что сказать. Это большая серьезная работа, которая предстоит сейчас обществу "Знание", - заключил Кириенко.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: историю и культуру, спорт, науку и технологии, индустрию и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.