В Железноводске летом и осенью пройдут более 10 фестивалей

ПЯТИГОРСК, 22 мая. /ТАСС/. Железноводск летом и осенью, в высокий курортный сезон, проведет свыше 10 событийных мероприятий, которые должны привлечь не меньше 500 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава курорта Евгений Моисеев.

"На Кавказких Минеральных Водах вновь в высокий курортный сезон оживает фестивальная жизнь, которая в прошлом году была полностью отменена из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Главной площадной событийных мероприятий станет Железноводск, где пройдет более 10 крупный событийных мероприятий. По прогнозам администрации города-курорта, число посетителей и участников фестивальной программы может превысить 500 тыс. человек", - сказал Моисеев.

По его словам, пройдут фестиваль рыцарских турниров "Железные люди", авиашоу пилотажной группы "Стрижи" "Железные крылья", фестиваль лечебной грязи "Железная грязь", музыкальный фестиваль MusicAir Fest - 2021, международный фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России". В сентябре пройдет первый фестиваль ставропольских пивоваров BeerFerrumFest.

"Событийные мероприятия культурной, спортивной, развлекательной и гастрономической направленности - это одно из важнейших направлений развития Кавминвод, которое мы реализуем по решению и при поддержке губернатора края Владимира Владимирова в последние годы. Мы наполняем наш город масштабными и интересными мероприятиями и стараемся сделать так, чтобы они были интересны и запомнились каждому независимо от возраста и личных предпочтений", - добавил собеседник агентства.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.