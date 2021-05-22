РПЦ: встреча Блинкена с главой ПЦУ доказывает, что раскольники - проект США

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием (Думенко) и игнорирование им других религиозных деятелей страны доказывает американское участие в деятельности раскольнической организации. Такое мнение высказал в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Тот факт, что госсекретарь США встретился с руководителем раскола, но не встретился ни с одним другим религиозным лидером, ни с главой канонической церкви, ни с мусульманскими или иудейскими лидерами, свидетельствует в очередной раз о том, что так называемая ПЦУ во главе с так называемым митрополитом, на самом деле лжемитрополитом, Епифанием - это проект США, политический проект от начала и до конца", - отметил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Это то, что было создано американцами для того, чтобы в очередной раз воплотить принцип "разделяй и властвуй", которым они руководствуются. Это разделение, которое произошло на политическом уровне, теперь произошло и на церковном", - продолжал митрополит Иларион. По его убеждению, патриарх Константинопольский Варфоломей воплотил в жизнь этот американский замысел.

Отвечая на вопрос о связи встречи госсекретаря США с митрополитом Епифанием и последовавшими позднее захватами канонических храмов на Украине, митрополит выразил уверенность, что это не является совпадением.

7 мая Блинкен встретился в Киеве с депутатами Верховной рады, с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Госсекретарь США вместе с Кулебой и главой Православной церкви Украины, за которой Русская православная церковь не признает канонического статуса, принял участие в церемонии возложения цветов в память о жертвах конфликта в Донбассе.

Споры о признании Православной церкви Украины

ПЦУ была создана после так называемого объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата. ПЦУ получила автокефалию в 2018 году от Константинопольского патриархата.

Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей.

Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, т. е. подчиненных непосредственно патриарху Московскому и всея Руси.