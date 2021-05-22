Кириенко выступил за создание организации по защите детей в информационном пространстве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил в поддержку создания общественной организации интернет-компаний по защите детей.

"Специфика защиты детей - это сфера, где помимо рациональных и юридических норм и требований есть еще морально-этические. <...> Появилась мысль о том, чтобы сформировать какую-то общественную саморегулируемую организацию, насколько я понимаю, аналог в ЕС есть, они в какой-то момент создали ассоциацию, куда объединились крупные игроки рынка", - сказал Кириенко в субботу в ходе 25-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ).

Он отметил, что СМИ, в том числе в интернете имеют полное право рассказывать о различных происшествиях, в том числе и трагедиях, подобных той, которая произошла в Казани. "С другой - мы точно понимаем, что чем больше мы об этом будем рассказывать (о трагедиях, подобных случившейся в Казани - прим. ТАСС), тем больше будет повторов. В мире это отрабатывалось многократно. Никакого другого пути, кроме как попросить: "Давайте договоримся о том, что как-то будем себя ограничивать - фамилии не называть, фотографии убрать". То есть нужно попробовать не нарушать право людей на информацию и право СМИ, но все-таки выстроить какие-то самоограничения, которые позволят снизить риски для детей", - уточнил он.

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, помимо повышения цифровой грамотности и реализации мер по удалению "не детского" контента, есть компании, которые готовы сделать специальный "детский режим" на своих сайтах.

По его словам, создание альянса по защите детей в информпространстве позволит гарантировать получение детьми только разрешенной им информации на таких ресурсах. "Если платформа нарушает эти требования, то здесь включаются механизмы искусственного интеллекта, которые это отлавливают, "контрольная закупка", которая говорит, что там появилось то, что не должно появляться, или же горячая линия, на которую могут сообщить о появлении при включенном спецрежиме ненужного контента. И после этого данный ресурс будет падать в рейтинге, вплоть до исключения из альянса", - сказал он, комментируя возможную реализацию создания и работы подобного альянса.

11 мая бывший ученик 175-й гимназии в Казани устроил стрельбу в школе, где погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.

О форуме

РИФ проходит с 19 по 22 мая в Подмосковье. Форум объединил в себе насыщенную конференционную программу, в которой участвуют более 300 спикеров из ТОП-компаний Рунета, выставку и фестиваль. Организатором РИФ выступает Ассоциация электронных коммуникаций. Форум проходит при поддержке Министерства связи, цифрового развития и массовых коммуникаций.