Последние звонки и новые миллиардеры. Главное о коронавирусе за 22 мая

Россия
- Всего зафиксировано 4 992 554 случая заражения, из них новых — 8 709. За сутки умерли 386 человек, за весь период — 118 125.
- Последние звонки пройдут в большинстве регионов России очно, но власти регионов могут ограничить число школьников на торжественных линейках, в некоторых местах родители выпускников смогут попасть на мероприятия только после ПЦР-тестирования или предоставив справку о вакцинации.
- Власти Греции продлили до 31 мая разрешение на приезд неограниченного числа граждан РФ при наличии у них или свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована почти в 70 странах мира.
- "Вектор" планирует подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины "Эпиваккорона".
- Дополнительное исследование вакцины против коронавируса "Эпиваккорона" для применения на детях не требуется, так как они легко переносят инфекцию. Есть необходимость исследовать препарат для применения на подростках от 15 до 17 лет, заявили в "Векторе".
Москва
- Всего зафиксировано 1 154 115 случаев заражения, из них новых — 2 653 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 166,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Группа японских ученых из Университета Иокогамы считает, что антитела у людей, которые заразились коронавирусом, становятся слабее в защите против новых мутировавших штаммов через 6-12 месяцев после формирования.
- Соединенные Штаты рассчитывают, что смогут произвести к концу 2022 года порядка 1 млрд доз вакцин от коронавируса, и Вашингтон планирует предоставить часть этих препаратов нуждающимся странам.
- Девять человек по всему миру стали долларовыми миллиардерами благодаря доходам фармацевтических компаний от производства вакцин от коронавируса. Руководитель американской компании Moderna Стефан Бансель и генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин возглавили список.