Алиханов заявил, что важно отделять в соцсетях информационный шум и манипуляции от истины

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. В современных условиях нужно уметь адекватно оценивать информацию, размещаемую в интернете и социальных сетях, и не поддаваться попыткам манипуляций. Такое мнение высказал в субботу на площадке просветительского марафона "Новое знание" в Калининграде губернатор региона Антон Алиханов.

"В современном мире, с уровнем того информационного шума, который давит постоянно на голову, очень важно уметь фильтровать правильно информацию, делать правильные выводы, проверять источники и так далее, потому что, к сожалению, это такая серьезная проблема - навязывание с одной стороны, ложь и обман и манипуляции - с другой. Тут надо беречь голову", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что эта тема не раз обсуждалась им на встречах с молодежью региона и он сам является активным пользователем социальных сетей. "Мне, например, очень неприятно, как моим сознанием пытаются управлять, алгоритмом выдавая мне именно то, что хотят навязать. Всегда им привожу высказывание Иммануила Канта о том, что "имей мужество пользоваться своим умом" - то есть думай своей головой, относись ко всему критические, проверяй, перепроверяй. Это такое важное умение", - сказал он.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.