В ЮАР выразили заинтересованность в вакцине "Спутник V"

ПРЕТОРИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика очень заинтересована в скорейшем использовании у себя российской вакцины "Спутник V" и надеется, что она позволит активизировать усилия по вакцинации населения страны от коронавируса. Об этом заявил в опубликованном в субботу интервью местному новостному порталу Independent Online председатель комитета по здравоохранению парламента ЮАР Сибонгисени Дхломо.

"Согласно имеющейся у меня информации, мы находимся в продвинутой стадии утверждения вакцины "Спутник V" для использования в ЮАР", - отметил депутат. По его словам, парламент сейчас предпринимает усилия для ускорения данного процесса.

Сибонгисени Дхломо подчеркнул, что использование в ЮАР "Спутника V" для массовой вакцинации населения поможет переломить ситуацию в борьбе с пандемией коронавируса. "Вакцины спасают жизни", - заметил он.

Российская вакцина проходит сейчас проверку в Южноафриканском управлении по регулированию медицинских средств.

Общенациональная вакцинация от COVID-19 началась в ЮАР 17 февраля, использовался препарат Johnson & Johnson. Ранее ЮАР отказалась от вакцины AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против преобладающего в стране штамма коронавируса 501Y.V2. Вся закупленная страной партия этой вакцины в объеме 1 млн доз была продана Африканскому союзу. Вторая фаза вакцинации началась в стране 17 мая с применением средства фармацевтической группы Pfizer. Общее число жителей ЮАР, получивших прививки от коронавируса, превышает к текущему дню 580 тыс. или чуть больше 1% населения страны.

В ЮАР на настоящий момент выявлено 1 625 003 заболевших коронавирусом, 55 568 человек умерли. По данным показателям страна занимает первую позицию в Африке.