Берегозащитные сооружения начнут устанавливать на Куршской косе в 2022 году

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Сооружения, препятствующие размыву побережья волнами Балтийского моря, начнут устанавливать на территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области. Об этом сообщил в субботу на площадке просветительского марафона "Новое знание" в Калининграде директор нацпрака Александр Калина.

"Балтберегозащита" в следующем году планирует начать делать у нас делать волнорезы (гидротехническое сооружение, предназначенное для защиты береговой линии) на косе. 70 через 70 [метров]", - сказал Калина.

Речь идет о корневой части Куршской косы от города Зеленоградск до поселка Лесной. Этот участок, по словам Калины, является самым проблемным на ее территории. Там располагаются торфяные болота, а уровень воды в Куршском заливе, который отделен косой, выше уровня Балтийского моря на 15 см. "Если произойдет соединение [залива с морем] получится там чрезвычайная ситуация. Вот чтобы этого не было, как раз эти работы и будут проведены", - сказал он, пояснив, что установка защитных сооружений позволит избежать размыва побережья.

Из-за штормов и наступления моря область за 17 лет потеряла около 250 га земель. Региональные власти решают проблему строительством защитных сооружений вдоль морского побережья. Сейчас общая протяженность защищенных специальными сооружениями участков берега моря составляет 12 км. К концу 2025 года при завершении выполнения основных 13 берегозащитных мероприятий протяженность разрушаемого берега снизится с 73 до 49 км, что будет составлять примерно 33,5% от общей протяженности берега моря в области, которая составляет 150 км. Как отметил ранее губернатор области Антон Алиханов, это позволит сохранить около 12,8 млрд рублей, а с 2026 года - получать до 12 млрд рублей поступлений от туркомпаний и отдыхающих.

Об оценке российской части косы экспертами ЮНЕСКО

Калина также отметил, что эксперты ЮНЕСКО признали состояние российской части Куршской косы лучше литовской с точки зрения сохранения природы.

Куршская коса, отделяющая Балтийское море от Куршского залива, с 2000 года включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"К нам приезжали миссионеры ЮНЕСКО, которые подтвердили, что российская сторона лучше в природном аспекте в два раза. И литовцы подтверждают, что мы относимся к природному объекту, как к природному", - сказал Калина.

Литовская сторона косы, по словам Калины, в большей степени является культурным объектом с развитой еще в советские времена инфраструктурой, ориентированной на туриста и заработок. На российской стороне наряду с туристическими маршрутами действуют и закрытые для туристов территории, где природа, в том числе дюны, сохраняются в максимально нетронутом виде. "Здесь нужно понимать, что национальный парк - это не парк культуры", - сказал он, добавив, что даже павшие деревья на российской части косы убираются только на туристических маршрутах. Все, что находится за пределами определенных для посещения туристами, является объектом наблюдения специалистов.

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м). На российской части косы работает полевой стационар биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению путей их миграции, открыты пешие маршруты "Королевский бор", "Высота Мюллера", "Танцующий лес", "Высота Эфа", "Озеро Лебедь", работает "Визит-центр", где действует Музейный комплекс, в том числе рассказывающий о косе и ее истории. Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест для развлечений среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек.

О марафоне

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности, это история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.