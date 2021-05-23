Чернышенко заявил, что число туристов на Камчатке можно увеличить в десять раз

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая. /ТАСС/. Количество туристов на Камчатке, в том числе и посещающих особо охраняемые природные территории, можно увеличить в десять раз практически не меняя инфраструктуру этих мест, заявил во время рабочей поездки на Камчатку заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом.

"Ключевой момент - это логистика. И наше обсуждение и экологами, и учеными вчера показали, что, действительно, инфраструктура, существующая при минимальных улучшениях, позволит в десять раз увеличить количество туристов, которые будут посещать эти места (Долину гейзеров, вулкан Узон, Курильское озеро - прим. ТАСС). Вчера мы смотрели взлетно-посадочную полосу в поселке Жупаново, в других местах. Мы понимаем, что для малой авиации не требуются какие-то специальные условия для взлетно-посадочной полосы. Действительно, можно коренным образом поменять ситуацию и сделать туризм здесь гораздо более доступным", - сказал Чернышенко.

Заместитель председателя правительства РФ добавил, что с помощью реализации национального проекта "Туризм - индустрия гостеприимства" власти регионов получили большой арсенал инструментов, которые позволят изменить ситуацию с низким туристическим потоком в особо охраняемые природные территории субъектов из числа местных жителей.

Ежегодно долину реки Гейзерной в Кроноцком заповеднике на Камчатке посещают около 5,5 тысячи туристов, сезон длится с конца мая по конец сентября. Ограничивает турпоток отдаленность этих мест, дороговизна путевок и непостоянная погода: добраться в Долину гейзеров можно только вертолетом.