Чернышенко: доля предложений по экотуризму в РФ составляет 2% от общего числа на рынке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая. /ТАСС/. Доля предложений по экологическому туризму в России составляет 2% от общего количества на рынке туристических услуг. При этом у РФ есть большой потенциал для развития этого направления, заявил во время рабочей поездки на Камчатку вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом.

"Сейчас на долю экологического туризма в общей структуре [туристического рынка РФ] приходится только 2%. Это очень мало. По данным Всемирной туристической организации, Россия занимает пятое место в мире из 133 стран по числу природных объектов. При этом по открытости туризма, по доступности [территорий Россия занимает] 108-е место", - отметил Чернышенко.

Он добавил, что эта ситуация является недопустимой. По мнению Чернышенко, она означает, что природные ресурсы пока не интегрированы в рынок, предложения для туристов не сформированы.

"Россия - самая большая в мире [страна] по площади территорий с ООПТ (особо охраняемые природные территории - прим. ТАСС). И, конечно, [она] имеет огромный потенциал для развития экотуризма с тем, чтобы стать страной-лидером в этом направлении", - отметил вице-премьер. Он добавил, что в России около 12 тыс. особо охраняемых природных территорий, что составляет почти 12% от площади страны.