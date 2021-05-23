На "Фукусиме-1" проведут проверку более 5 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами

ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. Японские специалисты проведут проверку 5,3 тыс. контейнеров на территории аварийной АЭС "Фукусима-1", внутри которых находятся радиоактивные отходы. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Причиной инспекции стала произошедшая в марте незначительная утечка гелеобразной массы, содержащей радиацию. Предполагается, что она произошла в результате коррозии одной из емкостей.

Осмотр продлится до конца июня. Кроме того, с июля по декабрь специалисты энергокомпании Tokyo Electric Power (TEPCO) в отдельном порядке проверят контейнеры, которые были заполнены после начала ликвидации аварии на станции. В ряде случаев неизвестно, какие именно вещества находятся внутри них.

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. В настоящее время этот район в значительной мере очищен, туда вернулась большая часть населения.

Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы, на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.