В МВД заявили, что в РФ нет массового распространения синтетического наркотика фентанила

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Массового распространения и употребления синтетического наркотика фентанила и его аналогов в России нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В 2019 году пресечено семь фактов распространения фентанила, изъято 38,9 г данного наркотика, в 2020 году - два факта, изъято 1,3 г. За период с 2016 по 2018 годы изъятия из незаконного оборота фентанила на территории России не регистрировались", - сказал представитель МВД.

По его словам, в настоящее время синтезировано более 100 аналогов фентанила, которые различаются по силе воздействия на организм человека и продолжительности действия. Так, с 2017 года по инициативе Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России в перечень наркотических средств, психотропных веществ, утвержденных постановлением правительства, включены 15 новых наркотических средств фентанилового ряда, а также четыре новых прекурсора, используемых в их синтезе. В МВД сообщили, что еще три новых наркотических средства, относящихся к фентаниловому ряду, планируется включить в перечень в этом году.

По данным МВД, в общей структуре наркотических средств фентанилового ряда наибольшее распространение приходится на 3-метилфентанил и карфентанил. "За последние пять лет количество изъятий правоохранительными органами 3-метилфентанила сохраняется на стабильном уровне, с 2017 года - менее 0,3 кг. Доля карфентанила (и иных наркотиков фентаниловой группы) в общей структуре изъятий составляет крайне незначительную часть. По итогам 2020 года масса карфантенила составила 0,02% от общего количества наркотиков, изъятых органами внутренних дел, и 0,04% от общего количества синтетических наркотиков за тот же период", - добавили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что карфентанил поступает в Россию из других стран. Фактов его производства в подпольных нарколабораториях на территории России не зафиксировано.

Фентанил - опиоидный анальгетик, который применяют в качестве наркоза в хирургии, а также для снятия болевого синдрома у пациентов с онкозаболеваниями. На черном рынке он используется в качестве дешевого аналога героина. Фентанил вызывает быстрое и тяжелое привыкание, может легко стать причиной передозировки. Ранее президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предупредил, что наркотик может массово прийти в Россию.​​​​​