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Гинцбург заявил, что у привитых в случае заражения постковидный синдром будет легче

Как отметил директор Центра им. Гамалеи, в случае вакцинации весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Граждане, которые привились против новой коронавирусной инфекции, однако заболели COVID-19, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, заявил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Конечно, - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос. - [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму".

Ранее Гинцбург сообщал, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины "Спутник V" единичны. В основном они фиксируются в течение трех недель после второй прививки, когда еще не полностью выработан иммунитет.

По данным завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, академика РАН Александр Чучалина, после COVID-19 у многих людей выявляется постковидный миокардит, большие изменения со стороны легких, поджелудочной железы, печени и ряд других проблем.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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