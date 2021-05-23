В Кроноцком заповеднике могут появиться реплики природных объектов Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая. /ТАСС/. Реплики природных объектов Камчатки, а также модель действующего гейзера могут создать в визит-центре Кроноцкого заповедника, сообщил его директор Петр Шпиленок во время рабочей поездки в регион вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом.

"Не всегда получается по погодным условиям вылететь в Долину гейзеров. Людей надо чем-то занимать здесь, и идея в том, чтобы, находясь в визит-центре, [туристы] могли увидеть модель действующего гейзера и то, на что не хватает времени", - сказал Шпиленок. Он добавил, что в заповеднике можно создать реплики природных объектов региона. "[Здесь] километровая зона, и можно создать реплики на уникальные природные объекты Камчатки: идешь по тропе, и тебе рассказывают об этом месте", - отметил директор заповедника.

В ходе обсуждения проекта Чернышенко предложил подключить к нему ресурсы Министерства науки и высшего образования РФ, отметив, что финансирование проекта будет рассмотрено правительством.

Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник - один из старейших и самых крупных в России. Заповедник имеет высокий международный статус, он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации "Вулканы Камчатки", входит в международную сеть биосферных резерватов. Биосферный резерват играет важнейшую роль в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия Восточной Камчатки. На его территории расположены уникальные геотермальные системы, реликтовые хвойные леса, охраняются места обитания животных, включая редкие и исчезающие виды.