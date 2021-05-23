В Крыму подтвердили 90 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Девяносто новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму, сообщил в воскресенье на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

С начала года в регионе шло снижение заболеваемости коронавирусом, но во второй половине марта число новых случаев начало расти. С начала апреля количество выявляемых в сутки заразившихся выросло почти вдвое, однако уровень распространения инфекции остается ниже среднероссийского, сообщал ранее Роспотребнадзор.

"За 22 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозных из-за границы", - написал Аксенов.

Он уточнил, что за сутки протестирован на коронавирус 3 561 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период - 39 828 человек", - добавил Аксенов.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.