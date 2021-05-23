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Занятия в школах Пермского края завершат досрочно

По рекомендации регионального Минобра учебные заведения перейдут на удаленный формат подготовки к экзаменам
© Сергей Красноухов/ТАСС

ПЕРМЬ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края рекомендовали школам завершить учебный год на неделю раньше. Для подготовки к экзаменам планируется перейти на дистанционное обучение, сообщается в воскресенье на сайте Министерства образования Пермского края.

"В тех классах, где уже возможно выставление итоговых отметок, рекомендуем сделать это сейчас. Для тех ребят, кому необходимо подготовиться к экзаменам или исправить отметки, занятия проводить в дистанционном формате", - отмечается на сайте ведомства.

В очном формате рекомендуется проводить консультации для малых групп и в случае крайней необходимости. В качестве альтернативы директора могут проводить экскурсии или организовать проектную деятельность. При этом во всех образовательных учреждениях усилены меры безопасности, в том числе проходной режим.

Меры безопасности в школах Пермского края были усилены по требованиям региональных властей после стрельбы в казанской школе, где 11 мая погибли девять человек, еще 24 человека пострадали. Также в пятницу, 21 мая, 16-летний учащийся школы № 1 в городе Березники Пермского края ранил ножом учительницу. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

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