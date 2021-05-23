В России с начала эпидемии выявили более 5 млн заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 951. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 001 505, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Хабаровским крае, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,05%). В частности, за сутки было выявлено 842 случая заражения в Санкт-Петербурге, 769 - в Московской области, 195 - в Ростовской области, 145 - в Нижегородской области и 144 - в Воронежской области.

Число вылечившихся возросло за сутки на 7 297. Всего уже выздоровели 4 617 762 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 598 пациентов в Московской области, 414 - в Санкт-Петербурге, 243 - в Саратовской области, 187 - в Псковской области, 160 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 265 261 человек.

Число летальных исходов за сутки возросло на 357 против 386 днем ранее. Всего от инфекции умерли 118 482 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,37%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 40 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 16 - в Ульяновской области, 15 - в Самарской области, по 12 - в Воронежской области и Краснодарском крае, по 10 - в Московской и Ленинградской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 924, до 1 157 039.

В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 2 653 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 648.

Были выписаны по выздоровлению 2 028 пациентов, за все время выздоровели 1 042 788. В настоящее время в столице продолжают лечение 94 603 человека.