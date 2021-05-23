Коэффициент распространения коронавируса в России и Москве достиг максимума за неделю

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос на 0,05, достигнув 1,05, что является максимумом с 17 мая. В Москве показатель увеличился сразу на 0,16 и составил 1,09, это также самое высокое с понедельника значение индикатора, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель превышает единицу уже в семи из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Подмосковье, как и в столице, он поднялся до 1,09 впервые с конца марта, в Петербурге держится на отметке 1,06, в Нижегородской области он несколько снизился и составил 1,05. В Воронежской области коэффициент равен 1,04, в Свердловской - 1,03, в Самарской - 1,01.

В Красноярском крае он два дня держится на уровне 0,99, в Иркутской и Ростовской областях находится на отметке 0,98.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.