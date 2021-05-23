Врачи в Индии обвинили йога в клевете на современную медицину

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийская медицинская ассоциация (IMA), ведущее медицинское объединение страны, представляющее более 350 тыс. профессиональных врачей и медработников, обвинила йогина Бабу Рамдева в клевете на современную медицину. Как сказали в воскресенье корреспонденту ТАСС в представительстве IMA, медики требуют незамедлительной реакции со стороны Минздрава на "бездоказательные обвинения" Рамдева и готовы потребовать ответа от всемирно известного учителя йоги через суд.

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"Мы абсолютно уверены в том, что такие заявления не должны остаться незамеченными и безнаказанными. Мы требуем извинений и обратились непосредственно к министру здравоохранения Харшу Вардхану с требованием отреагировать на такое заявление", - сказал по телефону представитель медицинской организации.

Демарш медиков последовал после того, как Рамдев, совладелец и символ Patanjali Ayurved, крупнейшей в Индии компании, производящей различные аюрведические препараты, якобы заявил на одном из недавних мероприятий, что аллопатия - это "глупая и обанкротившаяся наука". В видеоролике, ставшем в Индии вирусным, Баба Рамдев якобы заявляет: "Сотни тысяч человек умерли из-за аллопатических медицинских препаратов, их гораздо больше, чем тех, кто умер из-за того, что они не получили лечение или кислород".

Эти слова вызвали негодование медицинского сообщества страны. Сотрудники IMA переслали в представительство ТАСС текст направленного ими обращения в Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии, в котором, в частности, говорится: "Ассоциация выступает с требованием и заявлением, что если уважаемый министр не предпримет меры по собственной инициативе, то мы будем вынуждены прибегнуть к демократическим методам борьбы, чтобы донести правду до общественности, и обратимся к органам юстиции за правосудием".

Если судебный процесс состоится, то это будет первое серьезное юридическое столкновение сторонников традиционной и нетрадиционной медицины в Индии.

"Современное медицинское братство вместе с правительством Индии решительно борется за спасение миллионов жизней от смертельных щупалец этого вируса. В этой непрерывной битве более 1 200 медицинских работников принесли свои жизни в жертву", - подчеркнули медики. "Как хорошо известно, пресловутый господин йог и его помощник господин Балкришна сами принимали препараты современной медицины для лечения, когда хотели выздороветь", - отметили в IMA.

Заявление "вырвано из контекста"

Получить комментарий от Patanjali Ayurved корреспонденту ТАСС пока не удалось. Однако на странице йогин в Twitter появился пресс-релиз от имени этой компании, в котором говорится, что видео было "обрезано", а заявление "вырвано из контекста". По заявлению компании, он просто "читал пришедшие ему сообщения в WhatsApp и не имеет враждебного отношения к современной науке и хорошим практикам современной медицины".

"Он уверен, что аллопатия является прогрессивной наукой и что сочетание аллопатии, аюрведы и йоги будет выгодно всем в эти трудные времена", - указывается в пресс-релизе.

Баба Рамдев (настоящее имя - Рамкишен Ядав) основал сеть платных школ в стране и за рубежом (есть его последователи и в России), при его участии создана компания Patanjali Ayurved, оборот которой оценивается в $1 млрд. Рамдев стал ее лицом. Компания производит не только аюрведические лекарства, но и другие товары: от зубной пасты до лапши быстрого приготовления и даже джинсов.

Летом 2020 года компания объявила о разработке препарата против COVID-19, получившего название Coronil. Как рассказал в июне 2020 года корреспонденту ТАСС глава расположенного в Харидваре Института йоги и аюрведы и исполнительный директор Patanjali Ayurved Ачарья Балкришна, в состав препарата входят почти 20 растительных ингредиентов, но основных три: тулси (Ocimum sanctum) - индийский базилик, который почитается в Индии как священное растение и используется во множестве аюрведических препаратов, а также гилои (тиноспора сердцелистная, Tinospora cordifolia) и ашвагандха (Withania somnifera).

По мнению врачей из Индийской медицинской ассоциации, нападки Бабы Рамдева на современную медицину направлены на то, "чтобы распространять свои якобы волшебные лекарства". "Все эти его препараты не прошли должной сертификации", - сказал корреспонденту ТАСС представитель ассоциации.

Врачи заявляют, что настроены решительно, к требованиям IMA присоединилось и второе национальное объединение врачей - Федерация всеиндийских медицинских ассоциаций.