Путин поздравил шахматиста Карпова с юбилеем

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Узнал, что стал чемпионом мира, когда играл в теннис".

"Узнал, что стал чемпионом мира, когда играл в теннис". Анатолий Карпов о жизни и шахматах

"Один из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты, вы добились блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта, стали обладателем самых почетных наград и титулов. Отрадно, что ваш профессионализм, ответственная гражданская позиция сегодня в полной мере востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности", - подчеркнул глава государства.

Анатолий Карпов родился в 1951 году. Он стал двенадцатым чемпионом мира по шахматам в 1975 году, является девятикратным обладателем шахматного "Оскара" - награды, которая присуждается лучшему игроку года. Всего за карьеру Карпов стал победителем в более чем 150 турнирах. Депутат Госдумы РФ VII созыва, с сентября 2020 года является заместителем председателя комитета по делам национальностей.