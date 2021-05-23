У некоторых пациентов в Москве клинические проявления COVID-19 остаются в течение года

"У нас есть пациенты, которые в течение года с лишним больны, с теми или иными клиническими проявлениями. То есть вирус в них постоянно находится, другой вопрос, что мы подавляем клиническое течение болезни, проходит какое-то время ремиссии, он снова дает клинику. Общество должно понять, что вся эта история с бесконечным взаимоотношением с этим вирусом приведет к тому, что он полностью изменит свою модификацию и приобретет качество, к которому мы можем оказаться не готовы", - сказала она.

По ее словам, у пациентов, которые поступают с небольшим поражением легких, заражение может спрогрессировать до 75%-80% поражения органа в течение 1-2 дней. "Потом появилось достаточно много людей, которые с трудом отвечают на ту терапию, которая сформировалась. Мне кажется, что это один из признаков опасности", - сказала Лысенко.

Ранее главный врач больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в беседе с ТАСС рекомендовал жителям столицы пройти вакцинацию от коронавируса от коронавируса и напомнил о "коварстве" его течения, когда после улучшения показателей больного иногда наступает резкое ухудшение, вплоть до летального исхода.