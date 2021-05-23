Школьники из России взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Команда российских школьников взяла восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, сообщила пресс-служба Минпросвещения в воскресенье.

"Команда из восьми российских школьников обновила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады по физике. Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с 17 мая в дистанционном формате с участием более чем 180 школьников из 23 стран. Олимпиада включала два соревновательных тура. Сборная России получила восемь золотых медалей, достигнув максимального результата из возможного", - говорится в сообщении.

В команду вошли Амир Ахундзянов из Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Ж. И. Алферова Российской академии наук, академического лицея "Физико-техническая школа" имени Ж. И. Алферова, Денис Исмагилов, Матвей Кенязев и Матвей Федин из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, Николай Кононенко из Пятьдесят седьмой школы в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы № 1580, Данила Самоделкин из школы № 2007 ФМШ, Дмитрий Хватов из государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Воробьевы горы".

Команда школьников тренировалась на базе МФТИ и выступала на олимпиаде при организационной поддержке Минпросвещения под руководством опытных наставников, отмечается в сообщении. Главным тренером сборной стал Артем Воронов, руководителями команды выступили Виталий Шевченко и Юрий Скаков.

"Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчеркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленного на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям. Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве. Хочу пожелать каждому участнику продолжить свой образовательный, научный, трудовой путь, заверяю, что ребятам уже открыты многие двери, и уверен, что за ними уже начали "охоту" ведущие российские корпорации и IT-компании", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения Сергей Кравцова.