Путин: форум "Экосистема" станет одной из крупнейших площадок для экологических дискуссий

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема", который проводится в Вологодской области 23-27 мая. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Сегодня Вологодская область гостеприимно встречает активистов экологических, волонтерских движений, представителей органов власти и предпринимательских кругов из многих регионов нашей страны, тех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и ответственному делу - сбережению нашего природного богатства", - говорится в сообщении.

"Убежден, столь насыщенная программа и солидный состав участников позволят говорить о вашем форуме как об одной из наиболее крупных дискуссионных площадок, посвященных природоохранной тематике", - написал глава государства. Он также отметил, что форум "Экосистема" дает его участникам возможность не только приобрести новые знания и обменяться опытом, но и получить реальную поддержку для осуществления своих инициатив.

Путин пожелал участникам форума успехов и всего самого доброго.

Всероссийский молодежный форум "Экосистема" проводится в Вологодской области 23-27 мая, объединяя 4 тыс. членов экологических движений из 85 субъектов РФ в качестве участников и зрителей как в онлайн-, так и офлайн-формате. Участники, предоставившие лучшие решения, будут награждены стажировками, бесплатным обучением на трендовых онлайн- и очных курсах, а также ценными призами.