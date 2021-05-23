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Жители Москвы совершили 1 млн поездок на прокатных велосипедах с начала сезона

В столице действуют около 700 станций проката, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пользователи велопроката в Москве с начала сезона совершили порядка 1 млн поездок. В городе работает около 700 станций проката, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Число поездок на велопрокате на этой неделе достигло миллиона, при том что сезон стартовал не так давно - 6 апреля. Вообще, это один из трендов во многих мегаполисах мира. Велосипеды удобны для транспортных поездок на короткие расстояния, полезны для экологии и здоровья. Пандемия сыграла не последнюю роль в их популярности. А еще это классный способ получше узнать город", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Он добавил, что с момента открытия в 2013 году сеть велопроката в Москве выросла в десять раз. В столице работает почти 700 станций велопроката.

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