КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Джазмен Игорь Бутман исполнил гимн России с воздушного шара в небе над Анапой. Исполнение гимна стало заключительным событием фестиваля "А. Море фест", приуроченного к началу курортного сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Фестиваль "А. Море фест", который проводится в честь начала курортного сезона, стартовал в Анапе 14 мая. В рамках мероприятия гости курорта смогли поучаствовать в винном забеге, посетить винную ярмарку и увидеть шоу воздушных шаров.

"Сегодня на рассвете в небо над Анапой взмыл легендарный аэростат "Россия". На его борту джазовый виртуоз Игорь Бутман исполнил гимн России", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что звуки саксофона было слышно на расстоянии нескольких километров. Исполнение гимна стало завершающим событием фестиваля "А. Море фест", который проходил в Анапе с 14 по 23 мая.

"Как признался прославленный музыкант, он получил массу впечатлений и эмоций от полета. Никогда прежде ему не приходилось играть в воздушном шаре, а теперь он всерьез подумывает над тем, чтобы повторить этот опыт и установить мировой рекорд", - отметили в пресс-службе.

Тепловой аэростат "Россия" - один из самых больших в мире. На нем установлено несколько мировых рекордов. В частности, он перелетал через Эльбрус, пролив Босфор Восточный, Керченский пролив. Кроме того, аэростат поднимался на рекордную высоту - более 10 тыс. м, на нем совершал полет путешественник Федор Конюхов.

Анапа - один из популярных курортов Краснодарского края. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.