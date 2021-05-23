Вступительные испытания для иностранных абитуриентов в МГУ пройдут удаленно

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова намерен проводить вступительные испытания для иностранных абитуриентов в дистанционном формате, заявил в воскресенье ректор МГУ Виктор Садовничий в рамках дня открытых дверей.

"Подать заявление можно удаленно, заполнив онлайн-анкету, прикрепив сканы документов, послать по нужному адресу. Проведение вступительных испытаний мы планируем в дистантной форме в этом году", - сообщил Садовничий.

Ректор МГУ добавил, что иностранцы смогут подать документы для поступления с 15 июня.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщал, что прием документов в вузы для российских абитуриентов в этом году начнется 20 июня и продлится до конца июля, приемная кампания завершится 17 августа..