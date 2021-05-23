Украина и ЕС достигли договоренности о взаимном признании COVID-паспортов

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украина достигла договоренности с ЕС о взаимном признании так называемых COVID-паспортов. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина и Европейский союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации. Еще в начале разработки этой инициативы [в ЕС я] дал поручение министрам совместно с Еврокомиссией разработать соответствующий сертификат на Украине", - написал Шмыгаль в Facebook.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и Евросоюз достигли политического согласия относительно возможности взаимного признания "паспортов вакцинации". По ее словам, ІТ-инфраструктура для выдачи сертификатов вакцинации на Украине полностью готова, что позволит украинцам свободно передвигаться в пределах ЕС. Она отметила, процесс разработки украинских паспортов вакцинации осуществлялся с командой Европейской комиссии.

"Совместимость - это была основа, которая закладывалась в нашу работу с первого дня. Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской комиссии. Я думаю, что взаимное признание - это будет такой быстрый технический процесс, если это будет необходимо", - подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, эти переговоры Украина и ЕС начали два месяца назад и сейчас активно работают над нормативным оформлением договоренностей.

По данным Минздрава, с начала кампании привито 978 033 человека, из них получили одну дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 74 783 человека. Всего сделано 1 052 814 прививок. По состоянию на 22 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 украинцев.