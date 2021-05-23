В Риме открылась фотовыставка "Остановившиеся города", посвященная пандемии

РИМ, 23 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Фотовыставка "Остановившиеся города" открылась в римском дворце Поли.

"Остановившиеся города" - проект Минкульта Италии, реализованный совместно с Центральным институтом графики, расположенным в историческом дворце, к фасаду которого примыкает знаменитый фонтан Треви. На фотографиях запечатлены знаковые итальянские достопримечательности, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Этот проект родился во время первого локдауна, когда телевизионные кадры наших опустевших городов, городов искусств без туристов и жителей потрясли весь мир", - пояснил министр культуры Дарио Франческини.

К реализации съемок были привлечены "голубые каски во имя культуры", специальная миссия по защите объектов культурного наследия, созданная несколько лет назад по инициативе Франческини, а также специальное подразделение карабинеров по охране культурного фонда.

Такая выставка уже не первая. Ранее знаковые фотографии, запечатлевшие в том числе и пустые города, были собраны на экспозиции Ассоциации иностранной прессы в Италии "Локдаун в Италии глазами иностранных журналистов".

Город в центре и другой действующей во дворце Поли выставки - "Джамбаттиста Пиранези, мечтать о невозможном". Она была открыта в октябре и приурочена к 300-летию со дня рождения итальянского археолога, архитектора и рисовальщика (1720-1778). Однако ее практически сразу закрыли из-за введенных в результате второй волны эпидемии ограничительных мер. В нескольких разбитых на тематические секции залах собраны не только офорты и гравюры, на которых запечатлены виды древнеримских руины, но и уникальные аквафорты (гравюры на металле - меди). Все работы - из коллекции Центрального института графики. Отдельные рисунки Пиранези проецируются на потолок, создавая ощущение погружения.

"Видения" города Пиранези послужили вдохновением для экспозиции, подготовленной студией российского и немецкого архитектора Сергея Чобана. Она является как будто продолжением размышлений о городе и его развитии. Проект "След будущего. Судьба города Пиранези" отображает связь времен и географии. В проекте прослеживается эволюция европейского города с XVIII века по сегодняшний день. Это и Венеция, и Брюссель, и Гент, и Прага, и Дрезден, и, конечно, Санкт-Петербург, которому его уроженец Чобан уделяет особое внимание. "След будущего" - это фантазии на тему сочетания древних зданий с современной архитектурой. За основу взяты репродукции самых знаменитых зарисовок Пиранези.