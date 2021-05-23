Власти НАО заявили, что вода в Печоре после нефтеразлива месторождении остается чистой

ТАСС, 23 мая. Превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в Печоре после разлива нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении не выявлено, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа (НАО).

"По результатам анализа проб воды, взятых в субботу, 22 мая, показатель концентрации нефтепродуктов в Печоре на границе с Коми равен 0,03 мг/куб. дм. Напомним, предельно допустимая концентрация равна 0,3 мг/куб. дм. Также вода на границе не превышает требования ГОСТ, предъявляемые к рекам рыбохозяйственного значения", - говорится в сообщении.

Регулярное наблюдение за состоянием воды в Печоре на границе Республики Коми и НАО организовано в связи с утечкой нефтесодержащей жидкости на месторождении.

Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми", на расстоянии около 300 м от береговой линии реки Колвы (впадает в приток Печоры - реку Уса) в Ненецком автономном округе. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК). Площадь загрязненных земель - порядка 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них девять тонн - в реку Колву.