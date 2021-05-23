В посольстве РФ сообщили, что россияне не пострадали при извержении вулкана в ДР Конго

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россияне не пострадали при извержении вулкана Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в посольстве РФ в этой стране.

"Извержение прекратилось. В Гоме (административный центр провинции Северное Киву - прим. ТАСС) есть разрушения. Число жертв уточняется. Среди пострадавших наших сограждан нет", - отметили в диппредставительстве.

Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго - началось вечером в субботу. В северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация. Около 7 тыс. человек бежали из города в соседнюю Руанду. Очевидцы сообщали о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву. По данным местных властей, при эвакуации из города в ДТП погибли пять человек. Ранним утром в воскресенье извержение прекратилось.