Сенатор Цеков заявил, что Россия и Украина могут сотрудничать в Крыму в торговле и туризме

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Россия и Украина имеют широкий спектр направлений приграничного сотрудничества в Крыму, в том числе в сферах торговли и туризма, заявил ТАСС сенатор от региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, что президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран.

"Объем направлений сотрудничества очень большой, он очень широк, самые различные [темы]. Приграничное сотрудничество - это торговля та же самая. В свое время ведь Украина сама приняла решение устроить Крыму продовольственную блокаду. На самом деле, они себе блокаду устроили, потому что отказались от хорошего, привычного для них рынка сбыта", - считает Цеков.

Также сенатор отметил, что две страны могли бы улучшить условия для пересечения границы в обоих направлениях. "Создать оптимальные условия для поездок граждан Украины в Крым. Собственно говоря, такие же условия надо создавать и для приезда граждан Российской Федерации - крымчан - на Украину. Конечно, надо совершенно исключить то, что они делали: задерживали крымчан, забирали паспорта российские", - добавил Цеков.

В числе прочих возможных направлений взаимодействия между Россией и Украиной он упомянул сотрудничество в сферах промышленности и сельского хозяйства.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.