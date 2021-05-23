Матвиенко прибыла в Кузбасс, где состоится выездная сессия Евразийского женского форума

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Самолет с делегацией Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко приземлился в аэропорту Кемерова, передает корреспондент ТАСС из аэропорта. Делегация примет участие в выездной сессии Евразийского женского форума, на которой в понедельник и вторник будут обсуждаться вопросы глобальных изменений в разных сферах жизни на фоне пандемии коронавируса.

После прилета Матвиенко осмотрит новый терминал аэропорта имени Алексея Леонова, который открылся в воскресенье утром. Председатель Совета Федерации также встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и посетит ряд социальных объектов.

В составе делегации - заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, а также представители в Совете Федерации от Кемеровской области: член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин и член комитета по экономической политике Алексей Синицын.

В ходе поездки состоится выездная сессия Евразийского женского форума, темой которой стала "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19". Помимо вопросов профилактики и реабилитации после COVID-19 будут затронуты проблемы здоровья работающих женщин в целом. Также в фокусе обсуждения будут темы развития промышленности, изменения в здравоохранении, образовании, культуре, последние тенденции в развитии индустрии спорта, строительстве, туризме, информационной безопасности. Лейтмотивом женского форума в Кемерове станет тема 300-летия Кузбасса, которое по указу президента РФ будет отмечаться в июле текущего года.

Ожидается, что очное участие в форуме примут около 2 тыс. гостей, это представители практически всех регионов РФ, а также восемь зарубежных стран. Участники из семи зарубежных государств будут участвовать в сессиях форума онлайн. Среди именитых гостей на форуме ждут олимпийскую чемпионку Татьяну Навку, австралийского мотивационного оратора Ника Вуйчича, одну из ключевых фигур IТ-отрасли Наталью Касперскую, известного исследователя и философа Аркадия Цукера.