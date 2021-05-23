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ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

В Ростовской области простились с рабочими, погибшими на очистных сооружениях

Прощание с восьмерыми из них прошло на кладбищах Неклиновского района

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Церемонии прощания с 10 из 11 рабочих, погибших в результате аварии на очистных сооружениях в Неклиновском районе, прошли в воскресенье в Ростовской области, сообщил ТАСС глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

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"Из 11 погибших одного только, который в больнице умер, не похоронили. Его завтра. Всех остальных похоронили", - сказал Лисицкий.

Он уточнил, что прощание с восьмерыми погибшими прошло на кладбищах Неклиновского района, еще с двумя - в Таганроге.

"Что касается горожан, мы полностью на себя все расходы [взяли]. По неклиновским - водоканал помогает", - добавил Лисицкий.

 

Теги
РоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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