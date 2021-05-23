Глава Минздрава Индии призвал йога взять назад заявления о современной медицине

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения и семейного благополучия Индии Харш Вардхан призвал в воскресенье йогина Баба Рамдева "взять назад" свои слова о том, что аллопатия (негомеопатическая, современная медицина) убила больше, чем коронавирусная инфекция.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

"Заявление гуру Баба Рамдева оскорбило чувства страны проявлением неуважения к борцам с коронавирусом. Я написал ему письмо, призвав отозвать свое спорное заявление", - сообщил министр на своей странице в Twitter.

В своем письме к йогину Вардхан отметил, что народ страны "испытал чувство страдания" от замечания об аллопатических лекарствах. "Врачи и медицинские работники для народа страны словно боги, ради него они борются с коронавирусом в условиях войны", - указал глава Минздрава. Комментарий министра появился после того, как Индийская медицинская ассоциация обвинила Бабу Рамдева в клевете на современную медицину. Врачи потребовали незамедлительной реакции со стороны Минздрава на "бездоказательные обвинения" Рамдева и готовы обратиться в суд.

Ранее в Индии стал вирусным видеоролик, в котором Баба Рамдев якобы заявляет, что сотни тысяч человек умерли из-за аллопатических медицинских препаратов, "их гораздо больше, чем тех, кто умер из-за того, что они не получили лечение или кислород". По мнению Рамдева - убежденного сторонника аюрведических и йогических методов лечения - аллопатия является "глупой и обанкротившейся наукой", что показала пандемия коронавируса.

На странице гуру в Twitter затем появился пресс-релиз, в котором говорится, что видео было "обрезано", а заявление "вырвано из контекста". По этой информации, 55-летний йогин просто "читал пришедшие ему сообщения в WhatsApp и не имеет враждебного отношения к современной науке и хорошим практикам современной медицины".

Баба Рамдев (настоящее имя - Рамкишан Ядав) - известный йогин и бизнесмен, он основал сеть платных школ йоги в стране и за рубежом (есть его последователи и в России), при его участии создана компания Patanjali Ayurved, оборот которой оценивается в $1 млрд. Компания производит аюрведические лекарства и другие товары. Летом прошлого года компания объявила о разработке препарата против COVID-19, получившего название Coronil, основанного на аюрведических рецептах.