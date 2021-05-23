Вокалист победившей на "Евровидении" группы пройдет тест на наркотики

РОТТЕРДАМ /Нидерланды/, 23 мая. /ТАСС/. Вокалист рок-группы Maneskin, победившей на "Евровидении", добровольно сдаст тест на наличие наркотических веществ в организме. Об этом объявили в воскресенье организаторы конкурса, комментируя слухи о том, что певец Дамиано Давид мог находиться под воздействием наркотиков.

"Мы осведомлены о слухах вокруг видеоклипа с участием итальянских победителей конкурса "Евровидение", снятого вчера вечером в зеленой комнате (местах, где исполнители ожидают объявления результатов - прим. ТАСС), - говорится в распространенном заявлении. - Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, а указанный певец пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой". Сама группа потребовала провести тест еще вчера вечером, однако Европейский вещательный союз не смог немедленно организовать проверку.

На видео, о котором идет речь, видно, как вокалист наклоняется к столу и тут же от него отстраняется. Однако что именно находится на столе, сказать невозможно.

Группа, их менеджеры и глава делегации сообщили организаторам, что в зеленой комнате не было наркотиков. Согласно их разъяснениям, на столе была разбита стеклянная бутылка или бокал, и певец пытался сдуть или смахнуть осколки. Европейский вещательный союз подтвердил, что после проверки около стола было найдено разбитое стекло. "Мы внимательно изучаем отснятый материал и предоставим дополнительную информацию, когда она появится", - подчеркнули организаторы.

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме, набрав 524 балла. Это победа Италии стала третьей в истории "Евровидения" и первой с 1990 года.