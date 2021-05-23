Концерт национального ансамбля открыл Дни Республики Коми в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие Дней Республики Коми в Москве, которые пройдут с 23 по 31 мая, состоялось на сцене концертного зала им. Чайковского. Открыл мероприятие государственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. В. Морозова "Асъя кыа", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня наш концерт открывает государственный военный ансамбль песни и танца "Асъя кыа" Республики Коми имени Виктора Морозова. И я думаю, что музыка, танцы, а самое главное, тот настрой, который точно совершенно передадут наши замечательные артисты, вам позволит еще раз услышать и почувствовать замечательный ритм жизни нашей республики", - сказал глава региона Владимир Уйба.

Ранее пресс-служба филармонии сообщала, что к гастрольному туру по России, который продлится по 7 июня, ансамблем подготовлена программа "Север - песня, Север - танец". В нее включены лучшие номера и фрагменты премьерных постановок последних лет. В их числе - вокально-хореографические сюиты, представляющие национальные праздники. Например, "Весенняя Сысола" - номер, посвященный обрядовому празднику "Гажа валяй" ("Веселое катание") Сысольского района, или "Самобытная Ижма", рассказывающая о традициях ижемского праздника "Луд". В программу вошли также номера "Золотой рог" и "Праздник охотника" из театрализованного мультимедийного шоу "Легенды Коми края", который подготовили в этом году к 100-летию региона на средства гранта главы республики.

Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. В. Морозова "Асъя кыа" был создан в 1939 году. Это первый профессиональный художественный коллектив республики, сохраняющий вековые традиции народного творчества, является одной из "визитных карточек" региона.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику.