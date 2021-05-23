В Гидрометцентре прогнозируют волну тепла в ближайшие дни в нескольких регионах России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Волна тепла придет в Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Пермскую и Оренбургскую области в ближайшие дни. Температура будет выше нормы на 7-9 градусов и достигнет 35-37 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней. Это явление считается опасным, так как оно может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.

"Очень жаркая погода на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. В Челябинской и Свердловской областях температура будет на 7-9 градусов выше нормы, она достигнет 36-37 градусов тепла. В Омской, Новосибирской и Кемеровской областях температура также поднимется до 35 градусов тепла и выше. Это волна тепла, конечно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, волна тепла также придет в Пермскую и Оренбургскую области, где температура будет на 7-9 градусов выше климатической нормы. Столбик термометра в этих регионах также поднимется выше 35 градусов тепла.