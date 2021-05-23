Спасенную в Якутии белую медведицу доставили на самолете ВКС России в Подмосковье

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ /Московская область/, 23 мая. / ТАСС/. Белый медведь, которого спасли в Якутии, доставлен в Подмосковье на самолете военно-транспортной авиации ВКС России.

Самолет прибыл на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье в 21:15. В пресс-службе Русского географического общества (РГО) сообщили, что животному не вводили никаких успокоительных ни перед полетом, ни во время полета. "На протяжении всего полета животное сопровождали представители Московского зоопарка. Полет медведица перенесла хорошо. Ее кормили селедкой с рыбьим жиром и обильно поили", - говорится в сообщении РГО.

22 мая из Якутска в Москву попутным самолетом военно-транспортной авиации ВКС России была отправлена белая медведица для реабилитации в зоопарке, нуждающаяся в срочной реабилитации. Это стало возможным благодаря совместным усилиям ученых-экологов Якутии, РГО, Минобороны России и специалистов Московского зоопарка.

Истощенная молодая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Как сообщил старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егор Кириллин, так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашел впервые.

РГО сообщало, что медведицу возрастом около двух лет поймали и доставили в республиканский зоопарк "Орто-Дойду". В ходе обследования выяснилось, что у зверя имеются проблемы с пищеварением, наблюдается дефицит массы тела и отсутствует один клык. В связи с этим было принято решение транспортировать медведицу в Москву для реабилитации в Московском зоопарке.