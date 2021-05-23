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Пандемия COVID-19

В Израиле с 1 июня снимут большую часть ограничений по коронавирусу

Глава Минздрава страны Юлий Эдельштейн уточнил, что требование носить маски в помещении будет действовать еще как минимум две недели

ТАСС, 23 мая. Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн в воскресенье сообщил, что большая часть ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса, будет снята с 1 июня. Заявление министра приводит газета The Times of Israel.

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"Израиль возвращается к нормальной жизни", - заявил Эдельштейн. Он отметил, что с 1 июня больше не будет необходимо иметь при себе зеленые паспорта вакцинации, а также будут отменены ограничения на число людей, которые могут вместе находиться в закрытом помещении и на улице.

Глава Минздрава уточнил, что требование носить маски в помещении будет действовать еще как минимум две недели, ограничения по поездкам за рубеж также остаются в силе.

По данным газеты, в Израиле в настоящее время 510 человек болеют коронавирусом, состояние 59 оценивается как тяжелое. Более 5,1 млн израильтян сделали обе прививки от коронавируса.

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ИзраильПандемия COVID-19
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