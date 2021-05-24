Синоптики сообщили, что купальный сезон на Азовском море начнется в первой половине июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Купальный сезон на Азовском море начнется в первой половине июня, вода в море уже прогрелась до 19 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее теплая вода на Азовском море, она уже до 19 градусов прогрелась. Купальный сезон начнется именно на Азовском море раньше всего. Связанно это с тем, что оно мелкое, прогрев воды идет быстрее, чем в Черном море. Это [начало купального сезона на Азовском море] будет в конце первой - середине второй декады июня", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воды на курортах Крыма и Краснодарского края еще очень низкая - 13-16 градусов тепла.

Метеоролог отметил, что врачи рекомендуют открывать купальный сезон, когда температура воды достигает 22 градусов тепла. Такая температура считается комфортной и безопасной для здоровья.