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В Иркутской области и на Дальнем Востоке в ближайшие дни ожидаются заморозки

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в Иркутской области опустится до минус 6 градусов. На Дальнем Востоке она будет в пределах от 0 до 4 градусов тепла, в отдельных районах - ниже нуля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ночные заморозки прогнозируются в Иркутской области и в регионах Дальнего Востока в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметные заморозки уже были и сохранятся в Иркутской области до минус 6 градусов. В конце мая это редко бывает. Холодная погода будет также на всем Дальнем Востоке: и в Якутии, и Хабаровском крае, и Амурской области", - сказал он.

По словам Вильфанда, ночная температура в регионах Дальнего Востока будет от 0 до 4 градусов тепла, в отдельных областях столбики термометров опустятся ниже нуля.

Теги
РоссияИркутская областьЯкутияХабаровский крайАмурская областьВильфанд, Роман Менделевич
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