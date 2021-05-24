В Генпрокуратуре заявили, что киберпреступность стала представлять угрозу нацбезопасности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности. Об этом сообщил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован утром 24 мая.

"За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности. Особенно с учетом их низкой раскрываемости, фиксируемой на уровне не более 25%", - сказал он.

По словам Некрасова, проблемы обеспечения безопасности при использовании современных технологий сегодня приобрели крайнюю актуальность.

Он сообщил, что в 2020 году негативная тенденция только усилилась. "Зафиксированный рост данных посягательств составил 73,4%, а их общее количество за год достигло 510,3 тыс.", - сказал Некрасов. Он отметил, что если еще пять лет назад в общей структуре преступности на долю таких деяний приходилось менее 2%, то в прошлом году они составили уже 25% среди всех преступлений, зарегистрированных в стране.

"Рост таких преступлений наблюдался во всех регионах. Наиболее значительный - в Санкт-Петербурге (с 2,2 тыс. в 2019 году до 19,5 тыс., или на 780%) и Ленинградской области (с 3 тыс. до 7,4 тыс., на 143%)", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Он подчеркнул, что подобные тенденции тесно связаны с цифровизацией общественных отношений, а также с такими особенностями киберпространства как доступность информации, охват широкой аудитории, анонимность и трансграничный характер.